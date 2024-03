L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, mira a richiamare l’attenzione su quanto sia ancora necessario fare per migliorare la sicurezza sul lavoro delle donne e, all’indomani di un infortunio cui consegue una disabilità permanente, favorire il loro reinserimento lavorativo

come pure quello delle superstiti dei caduti sul lavoro. Pertanto, parliamo di una spinta a risvegliare l’impegno collettivo per il superamento dei principali fattori di discriminazione di

genere e degli ostacoli e le resistenze che la questione richiama.

I lavori, coordinati dall’avv. Maria Luigia Tritto, Consulente legale ANMIL, saranno aperti dalla Consigliera Regionale di parità della Basilicata, Ivana Pipponzi, anche in relazione alla peculiarità della giornata. Seguiranno gli interventi del Vice Presidente nazionale ANMIL e Presidente ANMIL della Basilicata, Emidio Deandri; della Responsabile del servizio sociale

della Direzione INAIL della Basilicata, Filomena Zaccagnino; del Presidente ANMIL di

Potenza, Giuseppe Diovisalvi; della Responsabile del servizio sociale dell’INAIL di Matera,

Giuliana Galasso; del Presidente dell’ANMIL di Matera, Giorgia Lauretta; del Presidente

dell’ANMIL Senise (PZ), Vito Antonio Lorusso.

Le conclusioni saranno a cura della Direttrice Regionale INAIL Basilicata, Lucia Carmen

Angiolillo, che consegnerà anche i brevetti e distintivi d’onore agli infortunati ed ai

tecnopatici INAIL della provincia di Potenza, per i quali l’emergenza Covid era risultata

ostativa.

Durante l’incontro sarà proiettato il docufilm “InSicurezza” dei registi Stefano D’Andrea e Paolo Cirelli realizzato con il supporto di ANMIL e del Gruppo Silaq. Realizzato grazie alle testimonianze di vittime del lavoro, loro familiari, esperti nel settore della sicurezza e giornalisti, “InSicurezza” si delinea attraverso il fil-rouge delle domande “Perché accade

l’infortunio?” e “Cosa si può fare per evitare che ciò continui ad accadere?”. Le risposte sono la risultante di una combinazione di esperienze, attraverso il racconto di chi tali esperienze le ha vissute, attraverso i formatori che dedicano a tali domande il loro impegno quotidiano, attraverso una presa di coscienza collettiva poiché la sicurezza riguarda tutti, in prima persona.

Infine l’evento rappresenterà l’occasione per la presentazione di un progetto ideato dal Servizio Sociale INAIL Basilicata rivolto alle donne infortunate del territorio

regionale. Il progetto si colloca all’interno degli interventi di reinserimento sociale ed è

finalizzato alla rielaborazione dell’evento traumatico e alla condivisione dell’esperienza di resilienza attraverso l’utilizzo della scrittura creativa e lo storytelling. L’attività di scrittura si svilupperà durante l’arco temporale di un anno con l’intento di restituire le storie emerse a

tutta la comunità territoriale nella giornata internazionale della donna 2025.

Sarà dunque una mattinata di confronto e riflessione su questioni di genere che vanno ad

incrociarsi con la disabilità e a richiedere per questo un più deciso supporto alle istituzioni

volto a sollecitare politiche di inclusione e di reinserimento lavorativo delle donne con disabilità che aiutino a contrastare fenomeni discriminatori, emarginazione e disagio economico e sociale.

Per la partecipazione all’evento è gradita una conferma di presenza telefonando ai numeri

0971.606231 (INAIL Potenza) oppure 0971.444144 (ANMIL Potenza) o ancora inviando una

mail all’indirizzo basilicata-comunicazione@inail.it oppure salastampa@anmil.it