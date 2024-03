Una nutrita e qualificata rappresentanza delle Pro Loco lucane aderenti alla Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps con tanto entusiasmo ha partecipato all'Assemblea regionale annuale Ente Pro Loco Basilicata Aps che si è tenuta sabato scorso a Rivello. Dal Convento di Sant' Antonio da Padova l'assemblea annuale presieduta dal Presidente regionale Ente Pro Loco Basiliacata Aps Rocco Franciosa dopo l'approvazione all'unanimità del bilancio consuntivo ha deliberato il programma delle attività future dando avvio al nuovo modo di fare Pro Loco in Lucania che punta ad una maggiore sinergia con le istituzioni e ad un rafforzamento della collaborazione con gli enti di terzo settore per la promozione sociale, culturale e turistica dei paesi lucani. Alla presenza del Presidente nazionale Ente Pro Loco Italiane Aps Pasquale Ciurleo, dopo i saluti di benvenuto del vicesindaco Giovanni Mario Mazzilli e della Presidente della Pro Loco Rivello Maria Carmela Florenzano, sono intervenuti la Presidente del Parco Nazionale Appennino Lucano Rosita Gerardi, il vicepresidente Gal La Cittadella del Sapere Franco Fiore, e la funzionaria della Regione Basilicata Ufficio politiche per i sistemi culturali, turistici e della cooperazione internazionale Luisa Filizzola in rappresentanza del Direttore generale Michele Busciolano e del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. La Presidente del Parco Appennino Lucano Rosita Gerardi ha consegnato al Comune e all' Ente Pro Loco Basilicata la bandiera del parco confermando la piena disponibilità a collaborare nella valorizzazione del patrimonio naturalistico. A rendicontare la situazione economica dell' Ente Pro Loco Basilicata è toccato al segretario regionale Gaetano Vitale, a cui sono seguiti gli interventi di Alessandro Balsamo, Presidente Collegio dei Probiviri e della vicepresidente Maria Teresa Romeo la quale ha illustrato le attività programmate per la Terza Edizione del Concorso nazionale Eplibriamoci promosso da Epli in occasione della Giornata internazionale del libro e del diritto d'autore indetta dall'Unesco. Hanno partecipato all'assemblea Pietro Micucci ideatore de La clinica dei paesi Pietro Micucci, Giivanni Tufaro Presidente TerranovArt - Il Mondo degli Artisti, Emma Gagliardi Presidente Associazione Eventi green Aps, Isabella Briglia Presidente Associazione ALBA Marsicovetere (Pz), Franc Arleo autore di Lucus e Direttore della prima collana di Geosofia in Italia e Giuseppe Barberino OCCSE della Magna Grecia Aps, con cui Ente Pro Loco Basilicata ha avviato già delle strette collaborazioni sul territorio.

Il Presidente Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa con il Presidente nazionale Epli Pasquale Ciurelo esprimendo viva soddisfazione per la numerosa partecipazione hanno consegnato ai soci fondatori l' Attestato di Benemerenza e ai Presidenti presenti l'Attestato di Merito "per l'impegno profuso a custodire e promuovere, con amore e dedizione, i valori naturali ed artistici del patrimonio culturale lucano".