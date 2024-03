“Inclusione e accesso al lavoro. Prospettive per i beneficiari del centro Sai di Nova Siri”. E’ il titolo del convengno tenutosi presso l’Oratorio di Nova Siri Scalo il 29 Febbraio. L’iniziativa è stata promossa da MediHospes, con il patrocinio del Sistema di Accoglienza e Integrazione del Ministero dell’Interno e del Comune di Nova Siri.







L’intento è stato quello di condividere con la comunità territoriale le esperienze e le prospettive di inclusione del Centro Sai di Nova Siri, che è attivo da anni e ha già contribuito a costruire virtuosi percorsi di accompagnamento e integrazione per i tanti immigrati transitati nella struttura ionica.











Molto ricco il parterre dei relatori, segno dell’ampiezza della rete di accoglienza, costituita da numerose realtà istituzionali e no.







Ha introdotto la serata Camillo Aceto, della Cooperativa Medihospes, che gestisce il centro.







A seguire l’intervento del sindaco di Nova Siri, Eugenio Stigliano, che ha tratteto il tema “L'impegno del Comune di Nova Siri per l'inclusione dello straniero”.







A seguire gli altri interventi delle istituzioni.



Per la Prefettura di Matera presente la dottoressa Marilena Minutiello, Referente Settore Immigrazione; presente, per il Ministero dell’Interno, in rappresentanza del Servizio Centrale SAI il Dott. Giuseppe Traina.













Per l’Arlab (Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata) è interventa la Dott.ssa Maria Rosaria Sabia, Dirigente Servizi per l'Immigrazione e Politiche Attive del Lavoro.











A fatto seguito la relazione del Dottor Mario De Santis, Presidente dell’Escla, Ente Scuola Lavoro, che si soffermerà sul tema “Formazione, tirocini extracurricolari e promozione dell'inserimento lavorativo”.







Il dibattito è stato moderato dal giornalista Pino Suriano.







A fine serata, la Medihospes Cooperativa Sociale ha offerto un buffet per tutti i partecipanti.