Sabato 2 marzo, per la stagione A Mimì- Teatro Festival Ferrandina, è di scena “Una compagnia di pazzi”, scritto, diretto e interpretato da Antonio Grosso, con Antonello Pascale, Gioele Rotini, Gaspare Di Stefano, Rocco Piciulo e Natale Russo.



La storia è ambientata nel 1945, fine seconda guerra mondiale, due infermieri gestiscono un manicomio con soli 3 pazzi, alle pendici di un paesino ai confini con la Campania e la Basilicata. La guerra si svolge nelle vicinanze, ma in questo manicomio, nulla succede, queste cinque persone vivono la loro vita, come se intorno non fosse successo nulla, gli infermieri non si comportano da infermieri, ma con il loro pazienti c’è una confidenza come se convivessero tutti sotto lo stesso tetto. Un giorno viene scoperto, da uno dei “pazzi”, una cassaforte nell’ufficio del direttore, da qui i nostri protagonisti, pensando che ci sia del denaro o pietre preziose, escogiteranno un piano per aprire la cassaforte, scappare con il bottino e conquistare una libertà meritata.



Uno spettacolo che tratta un tema forte con la solita ironia che caratterizza oramai da anni gli spettacoli di Antonio Grosso.



Aiuto regia Giuseppe Menzo, scene e costumi Alessandra De Angelis, light designer Luigi Ascione, Produzione Alt Accademy.



Lo spettacolo si terrà al CineTeatro Bellocchio, con ingresso alle ore 20.00 e inizio alle ore 20.30. Il costo del biglietto è di 15 euro per la platea e di 10 per la galleria; per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.