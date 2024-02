Domani pomeriggio alle 18 presso il Salone Comunale di Piazza San Valentino di Abriola si terrà la presentazione del libro “Inchiesta Elisa Claps”, indagine sull’omicidio della giovane studentessa potentina trovata morta nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità di Potenza scritto dai giornalisti Fabio Amendolara e Fabrizio Di Vito. Si tratta dell’ultimo evento legato ai festeggiamenti in onore di San Valentino promossi dal Comune di Abriola e organizzato dall’Associazione Invita Abriola. Si tratta di una ricostruzione a quattro mani minuziosa basata su riscontri giudiziari svolti da Amendolara e Di Vito sul tragico fatto di cronaca di Potenza. Verbali, faldoni, intercettazioni e reportage l’indagine nell’indagine a 360 gradi portata avanti con competenza e passione dai due cronisti di una vicenda drammaticamente reale. Il caso Claps rivisitato nella sua interezza grazie alla penna di due cronisti impegnati sul campo per raccontare la verità, quella verità così brutalmente nascosta nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità che ha legato Elisa a Danilo Restivo, autore del tragico delitto e della famiglia Claps che lotta ancora per risalire alle cause del delitto con fermezza e determinazione. Un volume tutto da leggere e da vivere nel ricordo della giovane studentessa potentina. Gli avvistamenti e gli innocenti depistaggi sullo sfondo di una vicenda che ha visto la Curia di Potenza coinvolta e ancora alle prese con aspre polemiche in città.