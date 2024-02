Mancano ancora poche ore per candidarsi ad essere uno dei 1.082 giovani di età compresa

tra i 18 e i 28 anni che avranno la possibilità di svolgere un anno di VOLONTARIATO

RETRIBUITO (507.30€/mese) per 25 ore settimanali tramite il Servizio Civile Universale,

programma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Trentaquattro Enti - tra cui l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, il Centro Servizi al

Volontariato di Basilicata, la Croce Rossa Italiana e l’AVIS - nei prossimi mesi avvieranno

nella nostra Regione ben 366 diversi progetti in 28 distinte aree d’intervento per un totale di

110 comuni lucani coinvolti.

Nel dettaglio, nella provincia di Potenza saranno coinvolti 88 comuni per un totale di 886

posti, di cui 252 sono riservati ai Giovani con Minori Opportunità (ragazzi con disabilità,

bassa scolarizzazione o con un reddito annuo inferiore a 15.000€), mentre nella provincia di

Matera saranno coinvolti 22 comuni per un totale di 196 posti, di cui 29 riservati ai G.M.O.

Ma non solo in Basilicata: il bando prevede anche progetti da svolgere all’estero per un

intero anno!

E’ possibile inviare la domanda di partecipazione con SPID sul sito

https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14:00 di giovedì 15 febbraio.

La Delegazione Regionale S.C.U., organo di rappresentanza degli operatori volontari in

Basilicata, è lieta di essere a disposizione per eventuali chiarimenti, consigli e aiuti nella

compilazione delle domande all’indirizzo email delegazionebasilicata.scu@gmail.com e sulle

sue pagine social (Instagram e Facebook).

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità di crescita personale e professionale: giova

ricordare che da quest’anno agli operatori volontari del Servizio Civile Universale

verrà riservato il 15% dei posti nei concorsi pubblici.

Il Servizio Civile Universale cambia la vita, tua e degli altri: l’Italia migliora con te!

Delegazione Regionale Basilicata S.C.U.