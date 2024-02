San Severino Lucano ha fatto conoscere bellezze e peculiarità del proprio territorio a Casa Sanremo. All’hospitality del Festival il sindaco Franco Fiore ha presentato il paniere di prodotti e cultura, ha evidenziato aspetti specifici e peculiarità della sua terra, ha parlato di cultura, tradizione, ambienti, bellezza e tutto ciò che il turista trova nella piccola cittadina del Pollino. Protagonista del cooking show Rossella Ciminelli, titolare del ristorante Coronalonga in agro di San Severino Lucano che ha fatto assaporare ai visitatori, ai giornalisti, artisti del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema, addetti ai lavori nella cittadina ligure, la polenta con broccoli, guanciale di maiale e peperoni secchi.

Il sindaco Fiore attraverso interviste a tv locali, radio e testate giornalistiche ha presentato il paniere completo dell’offerta che il Parco e i suoi comuni offrono a turisti e visitatori, nelle vetrine espositive in mostra i prodotti di nicchia più tipici delle terre del Pollino.

“Anche quest’anno abbiamo voluto rispondere positivamente all’invito degli organizzatori dell’importante evento legato al Festival di Sanremo, che si ripete ormai da 17 anni”, afferma il sindaco di San Severino Lucano Franco Fiore, che continua “Sicuramente il Festival è importante per la città di Sanremo e la Liguria tutta, ma Casa Sanremo è una eccezionale finestra di promozione per chiunque si affaccia a Casa Sanremo in quanto opportunità incredibile per far conoscere la nostra offerta turistica e per presentare il nostro territorio e le sue peculiarità”.