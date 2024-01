La classe V dell’Istituto Tecnico Economico di Viggianello, unica in Italia, ha ricevuto una menzione speciale al concorso creativo “A Europe We Trust: visions of European youth”, destinato ai giovani di età compresa tra i 13 e i 19 anni, residenti in uno dei 27 stati membri dell’UE e dei paesi candidati, interessati ad esprimere e condividere una propria visione circa il futuro dell’Europa.

Ideatore dell’iniziativa è stato l’alunno Domenico Gallo, che ha proposto alla commissione un progetto sull'economia circolare - rigorosamente in lingua inglese - portato avanti da tutta la classe dell’ultimo anno. Il lavoro si basa su “RB Ride”, l’attrattore di San Severino Lucano noto per essere la giostra più lenta del mondo, appositamente creata così con lo scopo di godere a pieno delle bellezze del Parco Nazionale del Pollino.

L’installazione, dell’artista Carsten Höller, nato a Bruxelles nel 1961 ma che vive e lavora a Stoccolma, effettua un giro intero in 15 minuti: è composta da 12 navicelle colorate e ha il diametro della base di 16,75 m. L’altezza minima che toccano i seggiolini durante il giro è di 3,50 m; la massima è di 10,50 m.



“Abbiamo puntato proprio su questa lentezza - ci spiega Domenico, destinatario di una menzione personale in quanto promotore - quale volano per lo sviluppo turistico e la creazione di nuovi posti di lavoro. La struttura è inoltre a bassissimo consumo, per cui si sposa perfettamente con l'esigenza di salvaguardare l’ambiente. Il contest era diviso in 5 punti ed in tre fasce d’età, ciascuna categoria prevedeva un vincitore. Noi facevamo parte di quella compresa tra i 17 e 19 anni, non abbiamo vinto ma siamo stati destinatari di questo importante riconoscimento poiché il lavoro è piaciuto molto”.

Grande soddisfazione è stata giustamente espressa via social dall’istituto viggianellese.

“Menzione speciale (Honorable Mention) al nostro Domenico Gallo e a tutti gli alunni della V classe dell'ITE di Viggianello nel Concorso creativo EnTrust - A Europe We Trust: le visioni dei giovani europei. I nostri ragazzi - si legge ancora sulla pagina Facebook dell’Itc - si sono ben distinti con un contributo sullo sviluppo sostenibile e l'economia circolare nelle aree interne. Al concorso hanno partecipato le scuole e i giovani dei 27 stati membri dell'UE. Siamo molto felici di questo traguardo, che raccoglie i grandi sforzi per rendere sempre più competitiva, aggiornata e europea la nostra scuola. Chapeau, ragazzi!”.





Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it