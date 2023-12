Nell’ambito del progetto S.K.I.P.E. – “Sharing Knowledge to Increase PostHarvest Efficiency”, si terrà il giorno 19 dicembre (alle 15,30), in modalità esclusivamente online, l’incontro finale di presentazione delle attività e dei risultati raggiunti nei due anni di progetto. Il progetto, svolto in collaborazione tra UNIBAS (capofila, con la SAFE – Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali), Università Tecnica di Cluj-Napoca (Romania) e Federal Agromediterranean Institute di Mostar (Bosnia-Herzegovina) è stato finanziato dalla Regione Basilicata nell’ambito dell’Avviso per la selezione di Progetti di Cooperazione interregionale e transnazionale del PO FESR 2014-2020, ed ha avuto come focus quello delle problematiche legate alle perdite alimentari nella post- raccolta, con particolare riferimento alla filiera ortofrutticola, e alle possibili azioni che possono essere messe in atto al fine limitare le perdite in un’ottica di economia circolare.

Infatti, circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, pari a circa un terzo di tutto il cibo prodotto per il consumo umano, vengono persi (Food Loss – FL) o sprecati (Food Waste – FW) ogni anno a livello globale, mentre tra 720 e 811 milioni di persone nel mondo soffrono ogni giorno la fame (FAO, 2021). Sprecare cibo significa sprecare anche le risorse utilizzate per la sua produzione (acqua, energia, terra, ecc), aggravando i problemi di sostenibilità degli attuali sistemi alimentari. In questo contesto, la riduzione delle perdite alimentari e la prevenzione degli sprechi rappresentano un obiettivo sempre attuale, nell’ambito degli sforzi globali per combattere la fame, garantendo la disponibilità e la sicurezza alimentare, nonché per ridurre la pressione sull’ambiente e il depauperamento di risorse già in parte scarse.

Il programma prevede l’intervento di diversi relatori, che discuteranno di tecnologie innovative per migliorare la conservazione e ridurre le perdite lungo la filiera dei prodotti ortofrutticoli, con riferimento a fragole, ciliegie e agrumi. Saranno, inoltre, discussi i principali criteri per la valutazione qualitativa e sensoriale dei prodotti ortofrutticoli e la loro importanza nella Dieta Mediterranea. Inoltre, nell’ottica di valorizzare i sottoprodotti e mettere in campo i principi dell’economia circolare, saranno presentati alcuni dati sulla consistenza del “food loss” e del “food waste”, sul recupero di eccedenze alimentari fresche e sulle potenzialità della loro conversione in alimenti con più estesa shelf-life.

La partecipazione all’incontro, in modalità online, è possibile accedendo al link raggiungibile inquadrando o cliccando il seguente QR code, oppure digitando nella barra del browser l’indirizzo https://urly.it/3y_g6.