Continuano le iniziative di Medinlucania sulle questioni politiche, sociali ed economiche più importanti della Basilicata.



Lunedì 8 gennaio 2024 terrà un convegno sul tema “La Basilicata, l’acqua e la sua gestione. Parliamone nei territori e per i territori”.



L’iniziativa organizzata dal Coordinamento comitato acque lucane e da Medinlucania si svolgerà alle ore 17:00 a Senise nella sala convegni Complesso San Francesco.



La relazione introduttiva sarà illustrata da Domenico Totaro del Coordinamento comitato acque lucane.



A seguire ci saranno due panel molto qualificanti e significativi.



Nel primo panel interverranno Antonio Amatucci, già Sindaco di Francavilla in Sinni e vice presidente dell’Ente Parco del Pollino; Marco Arcieri, presidente mondiale di Icid-Commissione Internazionale Irrigazione e Drenaggio, il cui comitato italiano ha sede presso il ministero dell'Agricoltura; Nicola Mastromarino, presidente del Flag Coast to Coast, società consortile pubblico-privata che promuove progetti ed attività finalizzati alla tutela ambientale; Giuseppe Decollanz, commissario dell’Eipli.



Nel secondo panel prenderanno la parola i rappresentanti dei territori, tra cui Giuseppe Castronuovo, sindaco di Senise; Lino De Luise, sindaco di Spinoso; Viola Valentina, sindaco di Chiaromonte e presidente facente funzione dell’Ente Parco del Pollino; altri sindaci, consiglieri regionali e parlamentari lucani.



Il convegno sarà concluso da Dino Nicolia, presidente di Medinlucania.