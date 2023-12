È possibile coniugare lo studio del Latino e l’Era digitale? Secondo il Liceo scientifico di Sant’Arcangelo, la risposta è decisamente sì! Ieri mattina si è svolta in loco la premiazione relativa alla gara nazionale di Lingua, Cultura e Letteratura Latina a cura del Team di Sirius Game, piattaforma ED-Tech nata da un’idea della dott.ssa Laura Cesaro, specializzata in Technology Innovation and Education e poi sviluppata tramite l’Innovation Lab dell’Università di Harvard. L’Istituto lucano, grazie all’impegno delle classi 2^B, 3^B, 3^E e 4^B a.s.2022/23 guidate dalle prof.sse Filomena Pinca e Patrizia Simini, si è attestato al primo posto, precedendo il Liceo scientifico Filolao di Crotone e i campioni uscenti del Liceo classico Parini di Milano. L’IIS “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo ha ottenuto la prima posizione anche nella sezione “classi” con la 3^E scientifico e nella sezione individuale “studenti” conquistando tutti e tre i gradini del podio con le studentesse Alessia Viggiani, Carmela La Grotta, Alessandra De Santo della 3^E. Una menzione speciale anche per la studentessa Chiara Allegretti della 3^B per essersi distinta nella competizione. Le ragazze vincitrici saranno ospitate in primavera presso la sede del Sirius Game in Trentino e visiteranno il polo di innovazione digitale di Bressanone.

Grande soddisfazione per la D.S. Lucia Lombardi, che fin da subito ha creduto nella validità formativa della sperimentazione e ha sostenuto il Playful learning per realizzare una didattica innovativa della lingua latina.

È proprio il caso di dire: “Ludendo Discere”!