Pre giorni, il 20, 21 e 22 novembre, lo chef Vito Sansanelli, lucano doc, di origine santarcangiolese ed imprenditore che punta a valorizzare la cucina lucana, rappresenterà la Basilicata in tavola a Sant’Arcangelo di Romagna. L’ Associazione Culturale Enogastronomica “Santabago” ha di fatto invitato Sansanelli e l’intero staff dello ristorante “Madame Giulia” situato nella splendida scenografia dei sassi di Matera, con lo scopo di pubblicizzare e far conoscere agli appassionati della buona cucina provenienti da tutta Italia, quelli che sono i prodotti di traino della nostra regione come ad esempio il pane, l’olio i peperoni cruschi ecc.. Il tutto accompagnato da storie, racconti e, metodi basati sulle antiche tradizioni.



Comunicato:

MATERA A SANTARCANGELO DI ROMAGNA



MADAME GIULIA, capitanata da Vito Sansanelli, sbarca a Santarcangelo di Romagna per tre esclusive cene dedicate alla tradizione materana.

Giulia, veicolo conduttore della Basilicata e delle sue antiche tradizioni, porta sulla tavola di Santabago Aliano, Sant’Arcangelo (PZ), Matera e la sua romantica storia d’amore , con i tre elementi essenziali: pane, olio evo e peperoni cruschi.

Nelle sere del 20, 21 e 22 Novembre, potrete trovare un pizzico di Matera in Emilia Romagna, progetto nato in collaborazione con l’artista Mariacristina Ballestracci , dove, negli spazi di Santabago espone la sua mostra A-MARE

Il cibo incontra l’arte e si fondono insieme in un unico racconto.



Nonna Giulia

Aliano 1964

Giulia e Giuseppe si amano segretamente, si amano aldilà degli steccati delle

famiglie e del piccolo borgo lucano: Aliano.

Le parole di Giuseppe disegnano capriole nelle lettere scritte al contrario, così

che solo Giulia possa decifrare, attraverso uno specchio, ogni missiva.

Riflessa nello specchio la verità e l’eternità del loro legame.

Oggi, nella contrada Piano d’Amore ad Aliano, dimora estiva di Giulia e

Giuseppe vive ancora, assieme al loro amore, la pianta della rigenerazione, un

sacro ulivo nel cui tronco l’amato nascondeva una rosa per lei, Giulia,

corteggiata in ogni germoglio e in ogni fiore, anno dopo anno, nell’infinito

tempo dell’amore.

Amore trasmesso al nipote Vito Sansanelli che dona in questo luogo la cura e

la dedizione verso chi avrà la fortuna d’incontrare il suo Sguardo.



Maria Cristina Ballestracci



Lo specchio su cui si affaccia il palpito degli amati è il cuore pulsante dell’Interior Fashion

Designer Paola Di Serio, che rianima, nei riflessi di luci e forme, la romantica storia di Giulia.



Carlino La Grotta