E’ in programma domenica, 15 ottobre, alle ore 21 nel teatro “Due Torri” di Potenza, lo spettacolo di musica lirica “Opera in… Teatro 2023” a cura dell’associazione “APS-ETS Centro Divulgazione Musicale Professor Ruggero Rizzitelli”, con musiche di Pietro Mascagni e Giacomo Puccini. Protagonista dello spettacolo, con la regia di Alessandro Calamai, sarà l’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata e il coro Opera Festival diretti dal maestro Gaetano Rizzitelli Bochicchio. Un cast pregevole di cantanti lucani: Saverio Sangiacomo, Milena L'Amico e Rosaria Miglionico, nei ruoli di Alfio, Lola e Mamma Lucia, affiancheranno Ana Isabel Lazo e Antonino Interisano, interpreti affermatissimi rispettivamente di Santuzza e Turiddu. L’evento aprirà i battenti con un concerto di musica operistica che vedrà l’esecuzione di brani dall’imponente orizzonte espressivo del repertorio lirico italiano: Intermezzo da “Suor Angelica” di Giacomo Puccini, Inno al Sole da “Iris” di Pietro Mascagni, Coro a bocca chiusa da “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini e nella seconda parte l’opera lirica verista più nota “Cavalleria Rusticana”, atto unico di Pietro Mascagni su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci tratto dall’omonima novella di Giovanni Verga. Un allestimento teatrale che avrà il compito di contenere la musica senza tempo di Pietro Mascagni e preannunciare le iniziative di celebrazioni pucciniane per il centenario della scomparsa del compositore che ricorre nel 2024. Il progetto comprenderà altre manifestazioni future di grande valenza sociale. “ L’associazione -spiegano gli organizzatori- si pone l’obiettivo di rilanciare, attraverso la musica classica, le numerose potenzialità culturali e attrattive delle aree interne della Basilicata associando le bellezze naturalistiche inesplorate con quelle del patrimonio culturale italiano e rendere accessibile la musica operistica ad un pubblico esteso e consapevolmente attratto dalla bellezza in essa contenuta, smentendo il luogo comune che il suo godimento sia complesso e impraticabile”.