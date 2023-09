Tutto pronto per la manifestazione finale della VII edizione del Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale. La giuria ha decretato i vincitori, che saranno premiati il 26 settembre a Roma, nel corso di un evento in programma nell’Aula Magna dell’Università Lumsa di Roma, tra i promotori insieme all’Ordine dei Giornalisti e alla Fondazione Alessandra Bisceglia. Il concorso è dedicato alla memoria di Alessandra Bisceglia, giovane giornalista lucana scomparsa prematuramente il 3 settembre 2008, all’età di 27 anni, in seguito ad una malformazione vascolare rarissima. I partecipanti provengono da tutta Italia. I concorrenti del Settentrione arrivano da Ala (Trento), due da Bologna, poi da Correggio (Reggio Emilia), Genova, Milano, Occhieppo Superiore (Biella) e Saluzzo (Cuneo). Il Centro è rappresentato da Aprilia (Latina), Città di Castello (Perugia), Manziana (Roma) e Roma con due concorrenti. I partecipanti del Sud sono invece di Benevento, Bitonto (Bari), Casalnuovo di Napoli, Molfetta (Bari), San Paolo Bel Sito (Napoli), Pettineo (Messina). Saranno premiati i migliori elaborati nelle sezioni “Servizi radio-televisivi; articoli su agenzie di stampa, quotidiani e periodici; servizi, articoli, podcast e multimediali sul web”. L’obiettivo del Premio è quello di sostenere l’impegno dei giovani giornalisti nella diffusione di una cultura di solidarietà, integrazione e inclusione e di promuovere una corretta informazione sulle malattie rare e sull’equità dell’accesso alle cure. Ricco e variegato il programma dell’evento finale, che inizierà a partire dalle 14.30 con un corso-convegno dal tema “Il giornalismo e le grandi paure. I media tra allarmismo e corretta informazione”, che promosso dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio consentirà anche quest’anno ai giornalisti partecipanti di ottenere crediti per la formazione continua. Interverranno per i saluti istituzionali: Donatella Pacelli, docente Lumsa e vicepresidente della Fondazione Alessandra Bisceglia; Francesco Bonini, rettore della Lumsa; Lorenza Lei, presidente onorario della Fondazione Alessandra Bisceglia; Paola Spadari, consigliera segretaria dell’Ordine nazionale dei Giornalisti; Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio; Marcello Cattani, presidente di Farmindustria. I relatori del convegno saranno: Andrea Garibaldi, giornalista e presidente di giuria del Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia; Mario Morcellini, professore emerito di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi, Univ. Sapienza di Roma; Lucia Goracci, inviata Rai; Carlo Chianura, direttore del Master di Giornalismo dell’Università Lumsa; Mirella Taranto, capo Ufficio stampa dell’Istituto Superiore di Sanità; Oreste Lo Pomo, caporedattore TgR Campania; Roberta Serdoz, caporedattrice TgR Lazio; Giorgio Saracino, giornalista e collaboratore Rai; Ilaria Beretta, giornalista e collaboratrice di Avvenire. A seguire, dalle 18 circa, la premiazione dei vincitori. Chiuderà la serata Serena Bisceglia, presidente della Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale Onlus. L’evento è stato organizzato grazie anche ai patrocini di: Camera dei Deputati, Farmindustria, Regione Lazio, Consiglio regionale della Basilicata, Istituto superiore di Sanità, Ufficio Comunicazioni Sociali del Vicariato di Roma, Comune di Lavello, Federazione nazionale stampa italiana, Istituto Luigi Sturzo, Rai per la Sostenibilità. Media partner: TV2000, inBLU2000, Avvenire.