A seguito di un Progetto stipulato con l'Esercito Italiano relativo alla storia del Reggimento Cavalleggeri Guide 19° di Salerno, alla fine di un percorso altamente formativo, le docenti Silvana Conte , Pina Manfreda e gli alunni della pluriclasse quarta - quinta della Scuola Primaria di Pecorone hanno realizzato un opuscolo che racchiude tutte le attività svolte dai discenti durante lo scorso anno scolastico. L'opuscolo prodotto in più copie, è stato consegnato ai vari Comandi della Regione Campania e Basilicata . Dopo tanto lavoro eseguito con impegno e dedizione, la cosa che ha inorgoglito di più le docenti e gli alunni , è che la brochure verrà custodita per sempre nel Museo del Reggimento presso la Caserma Giovanni D'Avossa di Salerno. Come si suol dire ai posteri l'ardua sentenza.