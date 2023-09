Sottoscritto a Potenza presso la sala A del Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata il protocollo d'intesa tra l' Anci Basilicata e l'Ente Pro Loco Basilicata Aps per la promozione sinergica del patrimonio culturale materiale e immateriale lucano. Presenti il Presidente di Anci Basilicata Andrea Bernardo e il Presidente dell' Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa i quali dopo la firma del patto di collaborazione hanno illustrato i contenuti del protocollo che avrà durata di quattro anni. L'Anci lucana e l'Ente Pro Loco Basilicata Aps si impegnano a collaborare ad incrementare l’offerta turistica-culturale attraverso progetti ed iniziative comuni, a programmare percorsi tematici finalizzati alla conoscenza e promozione dei territori in cui essi sono localizzati, a supportare l’organizzazione delle manifestazioni e degli eventi culturali, a co – programmare e co – progettare a livello regionale e/o locale attività di promozione sociale, turistica e culturale attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei, a partecipare a fiere regionali e nazionali, a promuovere iniziative nelle scuole lucane di sensibilizzazione tra le nuove generazioni alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, storico e artistico lucano, ad organizzare iniziative di sensibilizzazione agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e a realizzare attività di promozione turistica con progetti innovativi di turismo digitale attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Il Presidente Anci Basilicata Andrea Bernardo ha sottolineato "è un atto dovuto nei confronti delle Pro Loco, di chi rappresenta le fondamenta soprattutto dei comuni più piccoli, di chi ne è l'anima. Vogliamo migliorare l'offerta dell'intera Basilicata, - ha concluso Bernardo - sfruttando anche i nuovi strumenti tecnici e digitali che ci vengono offerti".

Per il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa "la firma del protocollo d'intesa rappresenta un'importante azione tesa a rafforzare il fondamentale principio della proficua collaborazione tra Comuni e Pro Loco sui territori per migliorare l'attività di promozione, accoglienza, informazione e animazione turistica che tanti volontari e amministratori locali da anni mettono in campo con molti sacrifici nei borghi lucani consapevoli delle enormi potenzialità turistiche, storiche e culturali della nostra regione. Ringraziamo l'Anci Basilicata per la sensibilità istituzionale e l'attenzione - ha concluso il Presidente Franciosa - e crediamo che questa sinergia unitamente al costante supporto dell'Ente Pro Loco Italiane Aps a cui siamo affiliati, possa contribuire a far crescere i nostri territori mediante opportuni investimenti atti ad aumentare l'economia circolare coinvolgendo imprese, produttori locali e tutti gli attori pubblici e privati della filiera turistico - culturale".