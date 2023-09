L’ANSB e Presenza Etica ancora una volta impegnate nella ricerca di soluzioni per la tutela del diritto della salute e dell’ambiente.



Sabato 16 settembre a Policoro, presso la sala consiliare del Comune di Policoro, con inizio dalle ore 17:00, ci sarà la presentazione del libro di de Magistris “Fuori dal Sistema”. Interverranno, oltre all’autore, l’AvvLeonardo Pinto Presidente Onorario dell’ANS (associazione Nuova Sanità e Benessere), il Prof.Giovanni Robertella Presidente dell’associazione di Presenza Etica e il giornalista Gianluigi De Vito de La Gazzetta del Mezzogiorno.



Si tratta di evento particolare sia perché l’autore, come magistrato requirente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, si è occupato di indagini importanti e complesse che hanno riguardato la Basilicata tra cui il territorio di Policoro, sia perché il messaggio che si coglie dal libro non è la resa di fronte ai poteri forti, ma un insegnamento fondamentale secondo il quale il corpo sociale dispone di anticorpi non sopprimibili dalla politica, dai poteri deviati dello Stato e dalla massoneria, per la difesa e il buon funzionamento delle Istituzioni repubblicane.



De Magistris costituisce un esempio di come si possa agire da soli contro tutti e vincere per il bene pubblico. E’ stato eletto Sindaco per due volte consecutive in una città complessa e problematica come Napoli senza l’appoggio lasciando all’opposizione PD, M5S, IV, FI, FdI e Lega. Quindi, se si è credibili e capaci il corpo sociale può anche affrancarsi dai politici inetti lucani che hanno ridotto la sanità pubblica e l’ambiente a un “colabrodo”.



La finalità dell’iniziativa è quella di spiegare che la “politica”, per il ruolo assegnatole dalla Costituzione repubblica, dev’essere in grado di esprimere una classe dirigente in grado -per competenza ed esperienze di vita, oltre che per “abito morale”- di amministrare “la cosa pubblica” in Basilicata per migliorarne le condizioni socio-economiche rendendo, innanzitutto, efficienti i servizi pubblici essenziali; in primis la sanità, la tutela dell’ambiente e la corretta gestione delle immense risorse; e ciò senza la necessità di interventi dell’Autorità giudiziaria per il raggiungimento di tali finalità .



Avv.Leonardo Pinto – Presidente Onorario ANSB (Associazione Nuova Sanità e Benessere)