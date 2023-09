La Regione Basilicata ha stanziato 300mila euro per il restauro della chiesa Madre di Carbone.

‘’Per l’Amministrazione comunale- si legge in una nota diffusa sui social- si tratta di un impegno assunto e mantenuto. In particolare i lavori di manutenzione consentiranno di porre definitivamente rimedio alle infiltrazioni d’acqua, ed evitare che le tele e gli affreschi vengano danneggiati’’. I cittadini hanno espresso vivo compiacimento per quest’intervento, perchè finalmente la chiesa in questione sarà riparata dove è necessario.

Anche il parroco ha espresso soddisfazione per questo stanziamento per mantenere integra la struttura. Inoltre la comunità locale, potrà usufurire in totale tranquillità e sicurezza di questa Chiesa creata molti anni fa e frequentata ancora oggi dalla maggior parte dei carbonesi compresi gli emigranti che ogni anno vengono a trascorre le vacanze estive in occasione delle feste di San Donato e della Madonna del Carmine.





Biagio Gugliotta