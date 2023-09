Non per dovere e neppure per mestiere voglio rendere omaggio a Vincenzo Genovese, carabiniere nativo di Terranova di Pollino, al quale il Comune ha voluto dedicare qualche ora, in un incontro pomeridiano nella Villa Unità d’Italia, per raccontare la vita, non tanto le gesta, di una persona sempre legata al paese, pur essendo vissuto altrove da bambino.

Di carabinieri se ne incontrano tanti e tutti i giorni.

Quali sono i valori di un carabiniere e cosa spinge una persona a scegliere di fare il carabiniere? Il senso del dovere, lo spirito di sacrificio, la disciplina, la serietà, l'affidabilità e la stretta vicinanza ai cittadini.

Questa la domanda che Emilio Carucci, moderatore dell’incontro, ha posto subito a un Vincenzo visibilmente emozionato.

La risposta, semplice e lineare, ha confermato l’impegno di Vincenzo per tutti i valori ispiratori dell’Arma. Con una cosa in più: il desiderio e la voglia di fare qualcosa per gli altri.

Cosa che il protagonista dell’incontro, in pensione, continua a fare, volontario, presso il Tribunale del Malato dell’Ospedale di Policoro.

Ha raccontato la sua vita con semplicità e naturalezza tribblando quando il Carucci lo chiamava a raccontare qualche sua azione eroica, in Basilicata come in Aspromonte.

Non è mancato all’incontro l’intervento di una combattiva Maria Antonietta Tarsia, Presidente di Cittadinanza Attiva, che elogiando l’impegno di Vincenzo nell’intero arco della vita, non ha taciuto le deficienze e i gap della Sanità lucana a la carenza di presenza e intervento della politica lucana e nazionale.

Il sindaco Golia ha annunciato un encomio pubblico da conferire in un vicino futuro, al quale si unisce la Pro loco, nella persona del Presidente, presente all’incontro, e dell’intero Direttivo.

Antonio Di Taranto