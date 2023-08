Sagra del Pecorino di Filiano DOP: riscoperta di sapori e tradizioni 30/08/2023 Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre 2023 ritorna la Sagra del Pecorino di Filiano DOP, giunta alla 49ª edizione.

Organizzata dall’Amministrazione Comunale, nel corso degli anni, la Sagra è diventata la più importante mostra mercato dei prodotti lattiero-caseari della Basilicata, che riunisce i produttori di 30 comuni dell’area nord-occidentale della regione. Tre giorni di degustazioni, eventi e spettacoli da non perdere attraverso quello che sarà un viaggio alla riscoperta dei sapori, delle tradizioni, della storia e della cultura della Basilicata.



Venerdì 1 settembre, alle ore 18.00, si svolgerà il consueto appuntamento in contrada Carpini di Filiano con la visita al Museo Carpini, che ripercorre 7000 anni di evoluzione della scrittura mediante un insieme integrato di supporti e installazioni e valorizza le pitture rupestri di “Riparo Ranaldi”. La serata proseguirà all’insegna del buon gusto con intrattenimento enogastronomico e l’esibizione del Duetto Lucano.



Sabato 2 settembre, alle ore 18.00, davanti al Municipio, si svolgerà la Cerimonia di apertura della 49ª Sagra del Pecorino di Filiano, durante la quale parteciperanno tra gli altri il Presidente della Giunta della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Alessandro Galella, i rappresentanti del Consorzio di Tutela del Pecorino di Filiano DOP e Salvatore Claps per il CREA di Bella, il quale presenterà il partenariato COAGULUM LUCANUM a cui il Comune di Filiano ha aderito. Un progetto alquanto importante il cui obiettivo è la “Produzione regionale standardizzata di caglio in pasta per il Pecorino di Filiano DOP” che consentirà di rispettare appieno quanto previsto dal Disciplinare di produzione della DOP.

Nel corso della cerimonia verrà presentato anche il logo “Filiano – Terra del Pecorino DOP e dei prodotti lattiero caseari” che affiancherà lo stemma istituzionale del Comune di Filiano.

A partire dalle ore 19.30, sarà possibile partecipare ai “Laboratori del Gusto”, momenti di degustazione consapevole. Nei quattro laboratori, i visitatori potranno rilassarsi, assaporare ed apprezzare il meglio dell’enogastronomia lucana grazie agli esperti dell’Istituto Alberghiero di Melfi, di Slow Food Basilicata, dell’Associazione Italiana Sommelier Basilicata e dei produttori di Miele Lucano. Dalle ore 21.00, in Piazza Autonomia, la serata proseguirà in compagnia della buona musica insieme a Sonorous Moonlight e The Untouchable Band con lo spettacolo coreografico “Sulle ali della fantasia”. In Villa Mancini, alle ore 23.30 per concludere la serata, intrattenimento musicale con DJ Set.



Domenica 3 settembre, dalle ore 16.00 lungo le vie del paese apriranno gli stand della Mostra Mercato dei Prodotti Lattiero-Caseari, mentre alle 16.15 in Villa Mancini i caseifici locali Oro Bianco, Piano della Spina e Sapori Lucani si cimenteranno nella realizzazione della “treccia più lunga”. La sfida è quella di realizzare una treccia lunga 49 metri, tante quante sono le edizioni della Sagra. Alle 16.30 sempre in Villa Mancini non mancherà il divertimento anche per i più piccoli. Alle 19.30 in Piazza SS Rosario si svolgerà lo spettacolo del gruppo Officine Serena’s, mentre alle ore 21.00 in Piazza Autonomia la serata si concluderà con lo spettacolo dei Renanera.

