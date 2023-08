È cominciato il conto alla rovescia per la terza edizione del Premio Nazionale Don Uva, in programma sabato 2 settembre, alle ore 20.30, a Bisceglie, sul piazzale del Tempio di San Giuseppe. C'è grande attesa per l'importante evento dedicato a Don Pasquale Uva, in una notte che promette emozioni, per celebrare la sua importante missione a beneficio degli “ultimi”, ai quali ha dedicato tutta la sua vita, realizzando grandi opere. Nelle prossime ore verrà ufficializzato il nome del protagonista di questa edizione, a cui andrà il prestigioso riconoscimento, simbolo di tutti quei valori e principi che hanno guidato la vita del Servo di Dio e che ogni anno viene consegnato a personalità impegnate nell’ambito del sociale e della solidarietà.



Il Premio Nazionale Don Uva ideato per celebrare la vita, la salute, l’importanza e la bellezza dell’arte, è organizzato da Universo Salute - Opera Don Uva in collaborazione con Fondazione S.e.c.a., Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza e “Libri nel Borgo Antico”, con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Barletta - Andria - Trani e Comune di Bisceglie.

Seguendo la scia del successo delle due precedenti edizioni, l’evento del prossimo sabato sera, 2 settembre, sarà caratterizzato dalla partecipazione di numerosi ospiti, appartenenti al mondo religioso, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo, e culminerà nella rituale cerimonia di premiazione. Da non perdere, nel corso della serata, lo show multimediale dal titolo "È bella la nostra storia": uno spettacolo della ResExtensa Dance Company dedicato al Venerabile, ideato e creato da Elisa Barucchieri - con la consulenza drammaturgica di Loredana Brescia - proprio per il Premio Don Uva 2023, a conclusione della rassegna nazionale “Libri nel Borgo Antico”. Sarà uno show di danza tra terra e aria, narrazione, proiezioni immersive, acrobatica per narrare della meraviglia della parola - scritta, narrata, raccontata - che partendo dalla magia della lettura arriva a scoprire la grazia di un figlio di modesti contadini, poi diventato Venerabile, che emoziona ancor oggi, come allora.



A condurre il Premio Don Uva 2023 torna Alfredo Nolasco, già sul palcoscenico della prima edizione, sul palco di Piazza Duomo a Trani, al fianco, tra gli altri, di big del calibro di Ron, Fausto Leali, Luisa Corna e Sebastiano Somma.



Non mancheranno sorprese musicali e teatrali: in programma, tra l’altro, un monologo di Cosimo Damiano Damato sul tema della sacralità della poesia e il suo impegno civile, con musiche di Bach, eseguite al violoncello da Riviera Lazeri



Al pianoforte, incursioni musicali di Beppe Summo. La direzione artistica dell'evento è di Alfredo Nolasco con la consulenza artistica del regista Gianluigi Belsito e di Uccio Carelli.



L'intera serata (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) sarà registrata e trasmessa in differita in TV sul nazionale sulle piattaforme Sky e Tivùsat, oltre che su vari canali regionali in dtt