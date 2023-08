È stata inaugurata la sede dell’Inter Club Senise 1973 “Mario Marino”, in via Madonna di Viggiano N. 42 (Senise). L’evento come ci racconta un entusiasta Nicola Lista, presidente del Club eletto nel febbraio scorso, coincide con il cinquantesimo anno di attività: “il club è intitolato e dedicato, alla memoria di "zio Mario" colui che nel lontano 1973 fondò per la prima volta il club a Senise, il secondo più longevo in Basilicata, dopo quello nato nel 1971 a Terranova di Pollino. Dopo 23 anni quindi Senise ha di nuovo una sede, dato che dal 2000 ne eravamo sprovvisti. Il tutto proprio nel nostro cinquantesimo compleanno. Al momento contiamo gia 180 tesserati che abbracciano tutte le età, partendo dai bimbi di 1 anno fino ad arrivare al più anziano tesserato che di anni ne ha 89. Altro dato che fa piacere , riguarda le circa 25 tesserate donne”. A rendere ancora più suggestiva e gratificante la serata, sono stati gli auguri in video di capitan Javier Zanetti, Bette Bergomi e, del lucano Francesco Colonnese.