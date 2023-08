Su 40 carte ben 10 hanno il simbolo del peperone di Senise Igp; il famoso ortaggio prende, così, il posto dei 'Bastoni' e diventa asso con la tipica serta.



Ecco perchè è stato naturale e doveroso ospitare il bellissimo progetto dell'associazione Zer0971 di Potenza, ''Le carte lucane'', all'interno del contenitore ''U strittul ru zafaran'' a Senise, promosso dall'Assa in un evento organizzato in collaborazione con la Pro Loco.



L'idea è bellissima: una ricerca storica puntuale portata avanti da Noemi Montagnoli e trasformata graficamente da Davide Santarsiere e via: l'idea dell'associazione guidata da Giuseppe Vendegna ha preso vita. Le 40 carte raccontano la storia della Basilicata: ci sono le monete di Metaponto, c'è Orazio, la Balestra di Avigliano e tanti altri elementi, accompagnati da un libro (ora anche nella versione inglese).



