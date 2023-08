Nel corso della tre giorni de ''U strittul ru zafaran'' l'associazione Assa, promotrice della manifestazione, la Pro Loco di Senise e il Museo Etnografico del Senisese (tra i co-organizzatori di alcuni degli eventi culturali proposti) hanno voluto omaggiare il piccolo Pietro Francesco Maria Mauro.

Giovanissimo talento, Pietro è un pianista che, nonostante l'età (9 anni), ha già girato mezzo mondo e vinto concorsi importanti. Nello scorso mese di marzo, per esempio, è volato oltreoceano, a New York, per esibirsi al Carnegie Hall, una delle più prestigiose sale da concerto nel mondo.

Un orgoglio lucano e senisese che le associazioni hanno voluto omaggiare con una targa.



lasiritide.it

foto di Umberto Gasparinetti