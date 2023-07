Dopo l’incetta di vittorie di una settimana fa in Puglia, nuova importante affermazione di Chichy, la lagotta romagnola del rotondese Giovanni Di Sanzo ha difatti sbaragliato la concorrenza nel concorso nazionale di Bagheria. Condotta da Lucilla Lampariello, in classe libera (da 15 mesi in su), Chichy ha chiuso prima con giudizio eccellente, e certificato C.a.c. per il campionato nazionale. Inoltre, ha ottenuto un secondo posto tra le razze italiane e nel raggruppamento 8.

La prossima esposizione è in programma in Basilicata, a Potenza, alla fine del prossimo mese di agosto.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it