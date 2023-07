Nel pomeriggio di venerdì 21 luglio gli ospiti della RSA di Maratea, insieme agli operatori della Cooperativa Auxilium che si prendono quotidianamente cura di loro e al dottor Alberto Dattola, Dirigente medico dell’ASL di Potenza, andranno in barca lungo la costa, partendo alle ore 17 dal Porto turistico della Perla del Tirreno. La sera, al ritorno dalla gita, Auxilium ha organizzato una grande cena insieme ai familiari dei pazienti, sulla terrazza affacciata sul mare della RSA, dove oggi vivono 16 ospiti, in maggioranza con disabilità psichiche.



Racconta Domenico D’Ambrosio coordinatore della RSA di Maratea: “C’è una grande attesa da parte di tutti per questa nuova esperienza, resa possibile anche dalla sensibilità di Manuel Chiappetta, responsabile di Lavori Subacquei. Dopo la gita in mare e un gelato al porto turistico, avremo una magnifica cena in terrazza da vivere insieme, una bellissima tradizione della nostra RSA, che con emozione abbiamo ripreso dopo il periodo del Covid”. Aggiunge Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium: “In Basilicata e in Puglia anche quest’anno stiamo organizzando tante giornate serene all’aria aperta, per le persone che assistiamo e per i loro familiari. Grazie alla collaborazione con le ASL e il territorio, e grazie all’organizzazione e all’umanità dei nostri operatori, questi progetti stanno dimostrando che anche persone affette da patologie molto complesse e invalidanti possono vivere la bellezza della navigazione in mare o di salire a cavallo. Per noi le RSA sono luoghi aperti, che devono aiutare le persone in difficoltà a vivere meglio, insieme agli altri. La RSA di Maratea costituisce un esempio di come una struttura sanitaria possa essere una comunità, una famiglia e un valore aggiunto per il territorio”.