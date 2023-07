Ottimo secondo posto per Chichy, che ha partecipato oggi ad un raduno di lagotti romagnoli a Campitello Matese. Alla kermesse di razza di San Massimo, Comune in provincia di Campobasso, hanno preso parte 34 lagotti. Chichy, condotta sempre da Lucilla Lampariello, ha gareggiato in classe Libera (per cani di età da 15 mesi in su).

Per la lagotta romagnola del rotondese Giovanni Di Sanzo, il prossimo appuntamento è previsto tra 7 giorni con un concorso nazionale ed uno internazionale in programma nel weekend a Brindisi.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it