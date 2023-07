Artfest: dal 29 luglio al via la sesta edizione 14/07/2023 Dieci compagnie, diciotto spettacoli e performance, due residenze artistiche, due giorni di esperienze di videodanza e percorsi di installazioni VR 360°, conferenze, seminari e due audizioni straordinarie. Sono i numeri di ArtFest, il festival delle arti coreutiche, che da sei anni ormai promuove la scena creativa contemporanea, la produzione coreografica ed artistica, la ricerca metodologia, didattica ed educativa . Un evento riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Basilicata, dai comuni di Melfi e Venosa, e organizzato dall'associazione culturale Etra con la direzione artistica di Michele Merola e Carmen Vella. Si parte il 29 luglio con un programma molto articolato che toccherà i comuni di Venosa, Melfi e Matera e che terminerà il 6 agosto. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con la Direzione regionale dei Musei di Basilicata ed il Museo Nazionale di Matera, i cui spazi accolgono gli eventi del Festival.



La sezione formativa ospita eccellenze della danza per consentire a giovani talenti da tutto il mondo di fare esperienza di processi creativi e di ricerca artistica, ricevere borse di studio e sostenere audizioni straordinarie. Nella sezione degli eventi prevista la partecipazione delle maggiori compagnie italiane ed estere che portano sui palcoscenici lucani progetti di straordinaria levatura artistica e culturale. Su tutti la presenza l'1 e il 2 agosto a Venosa di Michele Di Stefano, leone d'Argento per la danza alla Biennale di Venezia, che presenta “Eden” un'opera installativa per uno spettatore ed un performer negli spazi dell'Abbazia del SS. Trinità.Il 3 agosto sempre nella Città d'Orazio, nel Complesso Monumentale dell'Incompiuta, l'esibizione della Compagnia Zappalà Danza con il performantive speech Studio suo fauno, su testi di Nello Calabrò e con la straordinaria presenza in scena di Roberto Zappalà, uno dei più grandi artisti e coreografi contemporanei. Infine la compagnia “MM Contemporary Dance Company” presenta una duplice proposta: a Melfi negli spazi del Castello il 5 agosto lo spettacolo “Cantico” in prima nazionale ispirato alla figura di Federico II; a Venosa nel Parco Archeologico il 4 agosto “Ballade” , con le coreografie di Mauro Bigonzetti e premiata come miglior produzione italiana 2023. “Artfest è una esperienza artistica e di comunità, un percorso a 360° nella bellezza – spiegano i direttori artistici Michele Merola e Carmen Vella - perché mette al centro della propria programmazione i giovani danzatori e danzatrici e consente loro, per tutta la durata del Festival, di fare esperienze in diretto contatto con i maggiori artisti e creativi della scena contemporanea, essere protagonisti di una esperienza unica nella danza: dalla formazione – alla creazione coreografica - alla scena”. Nell'ambito della sezione dedicata ai progetti di comunità di Artfest rientra l'iniziativa “Educare alla bellezza” che punta a coinvolgere gli studenti e le studentesse dell'IC Carlo Gesualdo di Venosa. Immancabile, infine, l'appuntamento con la sezione “Giardino Zed”, che attraverso i nuovi linguaggi contemporanei e la tecnologia attiva un processo di accessibilità e di educazione all'arte, oltre che di engagement del pubblico.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 14/07/2023 - Artfest: dal 29 luglio al via la sesta edizione

Dieci compagnie, diciotto spettacoli e performance, due residenze artistiche, due giorni di esperienze di videodanza e percorsi di installazioni VR 360°, conferenze, seminari e due audizioni straordinarie. Sono i numeri di ArtFest, il festival delle arti coreutiche, che da s...-->continua 13/07/2023 - Moliterno:presentato il calendario degli eventi estivi.Il 4 agosto c’è Avitabile

È stato presentato dall’amministrazione comunale il calendario riguardante gli eventi estivi di Moliterno. Attraverso un comunicato sulla pagina Facebook del comune infatti viene illustrato nel dettaglio l’intera stagione ricca di eventi di ogni genere. Di seg...-->continua 13/07/2023 - Prima edizione del Premio di Studi Dinu Adamesteanu

Torna, anche quest’anno, il Premio Dinu Adamesteanu, la kermesse ideata ed organizzata dall’associazione culturale Idealmente, nella persona del suo presidente Franco Labriola, che mira a valorizzare il patrimonio culturale magno greco della terra lucana, attr...-->continua 13/07/2023 - Soccorso Apino anche quest'anno ''Guardia attiva''

Anche quest’anno il Soccorso Alpino Basilicata e il Soccorso Alpino Calabria hanno firmato la convenzione con l’Ente Parco Nazionale del Pollino per il servizio di "Guardie Attive". Si tratta di un presidio fisso per garantire, in caso di allerta, un soccorso ...-->continua E NEWS