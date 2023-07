Dal 10 luglio al 31 agosto ritornano anche quest’anno i “Bus del Mare”, il servizio di trasporto gratuito promosso ogni estate da TotalEnergies EP Italia, insieme ai partner Shell Italia E&P e Mitsui E&P Italia B, in favore dei lucani che vogliono recarsi sulle spiagge di Scanzano Jonico.

Le corse, previste ogni giorno eccetto il 15 agosto, saranno tre: la prima, con partenza da Armento alle 7:30, fermate a Corleto Perticara alle 8:00 e a Guardia Perticara alle 8:15 e arrivo a Scanzano Jonico alle 9:15; la seconda, con partenza da Gorgoglione alle ore 8:00 e arrivo a Scanzano alle 9:15; la terza, con partenza da Stigliano alle ore 8:00 e arrivo a Scanzano alle ore 9:15. Le corse per il rientro dalla cittadina jonica partiranno tutte alle 17:00.



Per aderire basterà prenotarsi telefonicamente entro le ore 13:00 del venerdì per le corse di sabato, domenica e lunedì ed entro la stessa ora del giorno precedente per le corse dal martedì al venerdì. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto e in possesso di delega firmata da parte dei genitori. I numeri dedicati a chi intende partire da Armento, Corleto e Guardia Perticara sono rispettivamente 0971/751271, 0971/965711 e 0971/964004; chi intende partire da Gorgoglione potrà contattare lo 0835/560078, mentre chi opterà per Stigliano dovrà chiamare lo 0835/072780.



“Quest’anno - fa sapere TotalEnergies EP Italia - non solo abbiamo riproposto un servizio molto apprezzato dai cittadini, ma lo abbiamo anche ampliato. Le corse giornaliere, infatti, da due diventano tre, dal momento che abbiamo aggiunto una terza corsa che parte da Stigliano. Inoltre, abbiamo inserito Armento, che diventa capolinea, alla corsa che passa per Corleto e Guardia Perticara. L’utenza è ogni anno sempre più numerosa, composta principalmente da giovani, donne, anziani e bambini oltre che dalle tante persone che tornano in Basilicata nel periodo estivo. Molti di loro avranno anche quest’anno la possibilità di godersi le spiagge di Scanzano in tranquillità, comodità e sicurezza”.