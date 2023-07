La Memoria è un percorso lungo e costante, che attraversa tutti i giorni ma che poi, in occasione degli anniversari, accende la sua luce ancora più luminosa. Il 9 luglio 2023 sarà la vigilia di uno di questi anniversari.

Il 10 luglio di 27 anni fa, era il 1996, il giovanissimo agente di polizia Francesco Tammone fu ucciso dal pregiudicato Francesco Pontiero, nel corso di un intervento per una rissa segnalata nel rione Cocuzzo a Potenza. Aveva 26 anni e una figlia di soli due mesi.

La storia di Francesco Tammone non può e non deve essere dimenticata e tutti abbiamo il dovere morale di ricordarlo e tenere viva la memoria del suo sacrificio e del suo dolcissimo sorriso.

Quel sorriso che da domenica brillerà anche grazie ad un’opera d’arte, un murale, realizzato da Giulio Giordano e dedicato proprio a Francesco.

L’iniziativa è promossa da Libera Basilicata, il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone” e il Comune di Albano di Lucania, rientra tra le attività esterne promosse dal Presidio Legalità, in collaborazione con Articolo 21.

L’evento avrà inizio alle ore 18.00 con la celebrazione della Santa Messa, seguita dallo svelamento dell’opera e dai saluti dei numerosi rappresentanti istituzionali che parteciperanno.





Coordinamento Libera Basilicata

Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”