Martedì 11 luglio 2023, presso il Centro sperimentale “Pantanello” dell’ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura) di Metaponto, saranno illustrate le prossime iniziative congiunte di ARLAB (Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata) e ALSIA per l’avvio di corsi di formazione e tirocini formativi nel settore agricolo per lavoratori migranti, nell’ambito del progetto P.I.U. Su.Pr.Eme. (Percorsi Individualizzati di Uscita dallo Sfruttamento), co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e dall’Unione Europea, PON Inclusione Fondo Sociale Europeo 2014-2020. P.I.U. Su.Pr.Eme. ha un partenariato composto dalla Regione Puglia (Lead partner) insieme alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Nova Consorzio nazionale per l'innovazione so-ciale La formazione dei lavoratori stranieri nel settore dell’agricoltura è un’opportunità che viene replicata quest’anno dopo una prima esperienza nel 2022. L'inclusione socio-lavorativa dei migranti comincia con un’accoglienza dignitosa, con la possibilità di rendere costanti i servizi sanitari e quelli legati al trasporto, ma non si ferma qui. Nell'ottica di una reale e definitiva integrazione legata all'occupazione è necessario che ciascun lavoratore migrante che soggiorna regolarmente in Italia abbia la possibilità di rafforzare le competenze e le conoscenze acquisite con adeguati addestramenti formativi. L’incontro nel Centro ‘’Pantanello’’ ha lo scopo di fornire informazioni sulle finalità e sulle opportunità dell’iniziativa ai soggetti più direttamente interessati: le associazioni del terzo settore che operano per i migranti e le associazioni agricole ma, anche, le amministrazioni locali ed i cittadini sensibili alla problematica della marginalità e dello sfruttamento dei migranti. "Assume davvero una valenza fondamentale, dal punto di vista dell'accoglienza e dell'integrazione il progetto P.I.U. Su.Pr.Eme. che sta andando avanti anche su impulso della Regione Basilicata e che costituisce un pezzo della strategia europea, nazionale e regionale per accompagnare, sostenere e integrare i lavori stranieri che sono fondamentali per la nostra agricoltura» dichiara il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.. «Continuiamo il lavoro cominciato l’anno scorso - ha spiegato Maria Rosaria Sabia, dirigente Arlab– per creare un modello di addestramento sulla base delle esigenze delle imprese agricole e quella dei lavoratori e del loro bisogno di specializzazione». «L’obiettivo dell’incontro- ha spiegato il direttore dell'Alsia Aniello Crescenzi - è quello di creare una rete operativa tra chi, nel pubblico, nel privato e anche nell’ambito di un’attività sociale di volontariato, conosce il territorio e riesce meglio ad intercettare le esigenze dei cittadini stranieri che lavorano in agricoltura e offrire loro questa importante opportunità formativa». All’iniziativa, aperta al pubblico, sono invitate in particolare le amministrazioni locali, le associazioni del terzo settore, le associazioni sindacali e le associazioni agricole.