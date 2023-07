Cambio di presidenza al club Rotary Torre Guevara di Potenza, con la cerimonia del passaggio del martelletto, subentra Anita Sassano a Nicola Masini, per l’anno rotariano 23-24’. Grande partecipazione tra soci, autorità rotariane, rappresentanti dei club service ed associazioni.

“Non mi sono mai sentito solo in quest’anno di presidenza, ognuno di voi è stato prezioso in un grande lavoro di squadra.”. Così Nicola Masini, nei ringraziamenti di rito e ripercorrendo le tappe dell’intero anno sociale, ricordando le iniziative realizzate, da quelle messe in campo per la valorizzazione di Verderuolo nel capoluogo, alla solidarietà alle famiglie profughe ucraine ospiti in Basilicata, alla promozione della letteratura d’infanzia, dell’archeologia, sino al grande ritorno del Premio Lucani in Primo Piano. Sono state tantissime le iniziative messe in campo in un solo anno rotariano sotto la presidenza Masini e a testimoniare il ringraziamento del presidente uscente nei confronti dei soci che si sono spesi tantissimo nei service, la consegna di alcuni riconoscimenti, sino a quelli più prestigiosi, con la consegna delle Paul Harris attribuite dal club Torre Guevara di Potenza a Vincenzo Felitti e Francesco Telesca, a cui si aggiungono altre due Paul Harris consegnate dal Distretto 2120 ai past president Nicola Masini e Vito Telesca.

Nicola Masini ha passato il collare e il distintivo al nuovo presidente Anita Sassano che ha subito presentato il nuovo Consiglio direttivo composto da: Francesco Telesca (vice presidente,) Antonio Perri (segretario,) Mario Pennacchio 8tesoriere), Angela Menchise (prefetto)e da Nicola Masini (past president).

‘Nessun atto di gentilezza è mai sprecato’ questo lo slogan che accompagnerà la presidenza di Anita Sassano che nella sua vita professionale è a capo di una impresa sociale che opera nel terzo settore, nella vita privata è sposata con Beniamino Trotta ed insieme alla loro figlia Aurora, partecipano attivamente alla vita del club.

“Se il governatore del Distretto 2120- di Puglia e Basilicata Vincenzo Sassanelli non ha indicato in un motto la sua azione di governance, la mia presidenza si caratterizzerà per la condivisione, elemento chiave per il successo delle nostre iniziative, nell’ottica della cooperazione e sull’esempio della prima presidente donna del Rotary International attualmente in carica. Rivolgo un particolare e sentito ringraziamento al past president per aver guidato il club con impegno e perseveranza”.

Così la neo presidente Anita Sassano dopo i saluti del PDG Donato Donnoli e dell’assistente del Governatore Luca Scappatura, nel suo discorso di insediamento e programmatico, si è soffermata sui service del club e alla centralità del focus tematico diversità - inclusione. La presidente del Rotary club Torre Guevara Anita Sassano, ha poi, anticipato ai soci la volontà di portare avanti insieme un nuovo progetto ambizioso che ha come target la terza età. L’evento del Passaggio del Martelletto si è tenuto sabato 1 luglio 2023 presso la Fattoria Sotto il Cielo a Pignola e si è concluso con un momento conviviale tra i soci e dal taglio della torta della presidente per il nuovo anno rotariano appena cominciato.

Il primo appuntamento pubblico sotto la presidenza Sassano del Rotary club Torre Guevara di Potenza, è già in programma per giovedì 6 luglio alle 19.30 presso i Magazzini Sociali nel capoluogo, dedicato a “Le cure complementari: Pet therapy e Musicoterapia” e per la firma di un protocollo di collaborazione con l’associazione “Io Potentino” per il contrasto alla povertà.