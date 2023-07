Una statua bella e suggestiva, una icona per la comunità. È sicuramente da considerarsi tale la statua di Santa Maria Annunziata, protettrice di Castelluccio Inferiore, appena restaurata grazie ad una iniziativa dell'amministrazione guidata da Paolo Campanella, sindaco dimessosi lo scorso mese di marzo per le note vicende. Un recupero cominciato con San Nicola di Mira, è proseguito, appunto, con questo importante simbolo. Il tutto si inquadra in un progetto a più ampio respiro, che verrà completato con il riposizionamento ed il restauro della Sacrestia della Chiesa Madre.

“D'intesa con il nostro parroco, avevamo investito 16mila euro per questo che è un progetto davvero particolare, poiché parliamo di una scultura del 1.300”, ci dice Campanella.

“La leggenda - aggiunge - narrava di come, durante il trasporto dalla Calabria, questa statua fosse rimasta ferma su un tronco senza essere più spostata. Tant’è vero che, fino a non molti anni fa, vi crescevano sotto dei germogli che venivano recisi per poi essere distribuiti ai fedeli. Ma, con il terremoto del 1980, questa usanza non si è più ripetuta. Per noi si tratta davvero di una grande soddisfazione, in quanto abbiamo valorizzato questa opera non solo come patrimonio del Comune ma, soprattutto, arricchendo il nostro patrimonio religioso. Di sicuro non esiste una simile effige in tutta la Basilicata. Inizialmente, era identificata come una Madonna nera, ma con il restauro è venuto fuori qualcosa di veramente meraviglioso”.

La statua si trova nella chiesa dell’Annunziata e, secondo quanto si legge in una ricerca di Giuseppe Pitillo, esperto proprio di Castelluccio Inferiore, “la particolarità della chiesa, unita alla leggenda sulla sua fondazione, è proprio la scultura sull’altare maggiore, una Madonna con Bambino, polimaterica, modellata sul posto, del secolo XIV, che attesta un’ origine molto antica del luogo di culto”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it