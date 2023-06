Sabato 1 luglio 2023 alle ore 20,30 nel Castello del Malconsiglio a Miglionico è in programma il secondo spettacolo dell'opera "La serva padrona", quarto appuntamento della 15^ edizione di Città dei Sassi Opera Festival organizzata dall'associazione Lucania Arte Teatro. Lo spettacolo è proposto in forma itinerante in sei Comuni della Basilicata.

La serva padrona è l'intermezzo buffo di Gian Battista Pergolesi.

Interpreti e personaggi

Erika Liuzzi è Serpina, Uberto è Giuseppe De Ruvo, Vespone è Vincenza Ferri.

Regia e scenografia di Carlo Costa.

L'Orchestra Città dei Sassi Opera Festival è diretta dal Maestro Carmine Antonio Catenazzo.

Maestro al cembalo: Anna Taffarel. Costumi di Lucania Arte Teatro. Servizio Luci: Montemurro Sound.

L’assessore cultura Comune di Miglionico, Giulio Traetta, ha dichiarato: “Siamo onorati di ospitare la città dei Sassi Opera Festival con uno spettacolo che è una pietra miliare dell'Opera lirica. Speriamo che questo rapporto possa continuare e che il Festival veda nel Castello del Malconsiglio la sua location naturale. Sarà anche l'occasione per fare gli auguri al Direttore Catenazzo per il suo nuovo incarico”.