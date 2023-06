“La questione sanitaria in Basilicata, confronto tra medici, operatori, politici e cittadini”, sarà questo il tema del convegno organizzato da Medinlucania il 30 giugno prossimo a Villa d’Agri.



L’iniziativa si svolgerà alle ore 17.30 presso la sala del centro sociale e prevede la partecipazione dell’assessore regionale alla Sanità Francesco Fanelli, del segretario regionale del Pd Giovanni Lettieri, del coordinatore regionale del M5s Arnaldo Lomuti e del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Giuzio.



Per la parte tecnica e professionale sono previsti gli interventi della dottoressa Maria Cristina Martini (già primario Ospedale Villa d’Agri), del dottor Michele Cataldi (presidente-portavoce Unità di crisi sanitaria Basilicata), del dottor Rocco Perrone (dirigente medico Ospedale Villa d’Agri).



I lavori saranno conclusi dal presidente di Medinlucania Dino Nicolia e moderati da Alessandro Singetta.



L’apertura del convegno sarà affidata all’introduzione di Gelsomina Sassano di Medinlucania e al saluto del sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri.



Le questioni principali che verranno affrontate riguarderanno in modo particolare i seguenti temi: “Un nuovo umanesimo alla base della sanità lucana: non gli aspetti economici ma le persone e i territori per rispondere alla domanda di salute. Subito un nuovo piano sanitario regionale per dare priorità alla prevenzione, ad una efficiente rete di emergenza e urgenza, ai punti nascita, alla psicologia e psicoterapia territoriale, alla gestione dell’handicap”.