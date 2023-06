Sarà la ProLoco di Rotonda a rappresentare le Pro Loco di #Basilicata alla X edizione dell’Infiorata Storica di Roma promossa dalla PRO LOCO DI ROMA e patrocinata dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI). L’evento, come di consuetudine, si svolgerà in occasione della Festa patronale dei SS Pietro e Paolo, il 29 Giugno, in Piazza San Pietro.

Soddisfatti i dirigenti del Comitato regionale UNPLI Basilicata ed il Presidente Vito Sabia che afferma «La Proloco RotondaEventi, fedele custode delle tradizioni locali, con la sua partecipazione a questa straordinaria manifestazione, porterà con sé la #ricchezza culturale e artistica della Basilicata. Con un impegno costante nel preservare e valorizzare le tradizioni locali, la Pro Loco di Rotonda ha mantenuto viva la pratica dell'infiorata nella sua comunità, tramandando l'arte di creare quadri floreali di eccezionale bellezza».