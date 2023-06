Venerdì 30 Giugno alle ore 10:00, a Rotonda presso la sede dell'Ente, saranno presentati alla stampa i risultati del programma di incentivi per pacchetti turistici integrati di soggiorno fruibili nei territori del Parco in periodo destagionalizzato e proposti attraverso il portale visitpollino.it.

In particolare questa iniziativa ha messo a disposizione dei visitatori del Parco più di 370.000 euro per scoprire il territorio dell'area protetta più grande d'Italia.

Per l'occasione saranno anche consegnate le Certificazioni della Carta Europea del Turismo Sostenibile a quelle imprese che hanno elaborato un’offerta di turismo compatibile con le esigenze di Tutela della biodivesità del Parco e si procederà alla consegna di n. 3 Minivan ibridi acquisiti nell'ambito di apposito programma del Ministero dell'Ambiente denominato "Parchi per il clima" a sostegno della mobilità sostenibile.

Alla conferenza stampa saranno presenti Valentina Viola presidente f.f dell'Ente Parco, Angelo Napolitano e Michele Capalbo per I Viaggi dell'Arca, la società che ha gestito l'iniziativa. Nel corso della conferenza stampa saranno presentati tutti i principali dati (arrivi, presenze, provenienza, ricaduta economica eccetera) di questa innovativa iniziativa che ha prodotto risultati molto significativi.

Sono stati invitati a partecipare Vito Bardi e Roberto Occhiuto, presidenti della Giunta Regionale della Basilicata e della Calabria; Michele Casino, Assessore Sviluppo Economico e Lavoro Regione Basilicata; Canio Alfieri Sabia, dirigente generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità Regione Basilicata e Maria Antonella Cauteruccio, dirigente generale del Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità Regione Calabria.