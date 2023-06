Il 10 giugno, con la conclusione dell’anno scolastico, è terminato il progetto Heritage & Sustainable Tourism co-finanziato dal programma Erasmus dell’Unione Europea. Il L. da Vinci-Nitti, scuola accreditata Erasmus, ha svolto attività di formazione e mobilità in collaborazione con l’Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia, Portogallo; il Lycée Blaise Pascal di Segré, Francia; l’IES Fray Ignacio Barrachina di Ibi, Spagna.

Ventuno studenti di 16 e 17 anni hanno partecipato a tutte le fasi del progetto ma numerosi altri sono stati coinvolti nelle attività di accoglienza degli ospiti stranieri e di disseminazione. I ragazzi hanno esplorato il tema del turismo sostenibile attraverso visite guidate, escursioni naturalistiche, orienteering, laboratori didattici e attività svolte con i propri docenti. Particolarmente importanti sono stati i lavori di gruppo e le visite di siti di interesse storico-artistico in Basilicata, a Valencia, ad Angers e a Porto.

Gli studenti, in gruppi transnazionali, hanno svolto un dibattito tra diversi portatori di interesse sul futuro sostenibile di una località turistica. Hanno simulato il lavoro di un’agenzia turistica e hanno ideato semplici campagne pubblicitarie indirizzate agli amanti del turismo lento e rispettoso dell’ambiente.

La comunicazione è avvenuta in lingua inglese, comportando una sfida dei propri limiti e una verifica dell’utilità di quanto appreso a scuola, con evidenti ricadute tanto sul piano delle competenze linguistiche e digitali che su quello degli atteggiamenti e dei comportamenti. Tutti i partecipanti hanno dimostrato sensibilità interculturale e capacità di adattarsi ad un nuovo contesto sia nel rapporto con i pari che con le famiglie ospitanti. Tante lacrime ad ogni addio ma anche nuove e profonde amicizie. In fine le studentesse e gli studenti coinvolti nelle diverse azioni hanno parlato delle loro esperienze in un evento di disseminazione, che si è tenuto il 23 maggio, davanti a tanti coetanei e docenti ai quali hanno saputo trasmettere il loro entusiasmo e il valore della mobilità internazionale. Ancora una volta la scuola ha potuto realizzare esperienze formative grazie all’ Erasmus con l’obiettivo di “arricchire la vita, aprire la mente” come recita lo slogan stesso del programma.