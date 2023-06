Il 15 giugno 2023, nella splendida città federiciana, presso la sala consiliare comunale, si discuterà delle novità introdotte, in ambito penale, dalla Riforma Cartabia. Il convegno co-promosso dall’AMI (associazione avvocati matrimonialisti italiani) dal SIAP (Sindacato italiano Polizia di Stato) e dal NSC (Nuovo Sindacato Carabinieri) vedrà la partecipazione di illustri esperti che affronteranno importanti aspetti della novella normativa come l’estensione del regime di procedibilità a querela - e il tentativo di deflazione processuale. La Riforma, Cartabia, d’altronde, si inquadra in un contesto storico-sociale-economico in cui l'Italia è stata chiamata ad affrontare riforme strutturali importanti, tra le quali quella dell'efficientamento del Sistema Giustizia, mediante un radicale decongestionamento dei carichi processuali.

La co-programmazione dell’evento rappresenta un positivo esempio di collaborazione in rete che coinvolge diversi competenze e promuove nuove sinergie

Alla discussione interverranno il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza dott. Curcio, il Capitano dei Carabinieri Capitano Campa, il Presidente Nazionale dell’AMI Avv. Gassani, l’Avv. Ottavia Murro, Avv. Luciano Petrullo, il Segretario Nazionale del SIAP Giuseppe Tiani, l’Avv. Sarah Zolla presidente della Camera penale di Basilicata. Modererà l’evento l’avv. Micaela Bruno Presidente AMI Molise. Il convegno aperto a tutti, è stato accreditato presso il COA di Potenza.