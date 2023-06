Evento conclusivo del progetto Metaponto… Non solo mare 3/06/2023 Un soleggiato pomeriggio e una location d’eccezione – l’anfiteatro del Village Mondial Camping di Metaponto – hanno fatto da scenario all’evento conclusivo del progetto Metaponto… Non solo mare. Un percorso didattico-educativo messo in campo dall’I.C. Pitagora Bernalda nell’ambito di un’offerta formativa di tipo laboratoriale, fortemente voluto dalla dirigente Grazia Maria Marciuliano e abilmente condotto per la parte artistica, nelle sue diverse fasi, dal prof. Giovanni Spinazzola, docente in servizio nel plesso scolastico di Metaponto e referente del progetto insieme all’insegnante Marilena Derario.

Con l’intento di focalizzare l’attenzione sull’importanza delle dinamiche relazionali e favorire il ben-essere in ambito scolastico, sono state messe in campo esperienze significative di apprendimento fuori dal contesto d’aula, che hanno consentito agli studenti di imparare facendo.

Si è posto l’accento sulla necessità per i più giovani di connettersi con il patrimonio naturalistico, storico e archeologico di Metaponto, ridente località del litorale jonico in Basilicata; un patrimonio di incommensurabile valore che spesso passa inosservato per l’erronea tendenza a ritenere la frazione bernaldese una mera località balneare.

Ed invero il mare a Metaponto è meraviglioso! Le acque limpide e le spiagge dorate rappresentano la cornice ideale per chi decida di far vacanza in un piccolo angolo di paradiso.

Ma Metaponto non è solo questo, è molto più che una semplice località di mare. Metaponto è un luogo denso di percorsi naturalistici, di zone di riserva, di aree archeologiche, necropoli e reperti di una Magna Grecia fiorente e ricca di storie da evocare.

Come quella di Pitagora, il grandioso matematico.

Grazie a un percorso fatto di racconti, leggende, interviste e attività di manipolazione, gli studenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria “Gianni Rodari” e della secondaria di primo grado del plesso di Metaponto, nonché della scuola dell’Infanzia di via Anacreonte di Bernalda, hanno imparato a conoscere, rispettare e proteggere l’ambiente marino, hanno scoperto le cause e le nefaste conseguenze dell’erosione delle coste, hanno conosciuto gli operatori turistici della loro terra, hanno approfondito la conoscenza dei siti di interesse archeologico, hanno partecipato a laboratori di lavorazione della ceramica e di fusione del bronzo.

Le diverse attività realizzate sono state tutte parte di un più ampio percorso di contrasto alla dispersione scolastica, ma altresì di contrasto alla fuga di persone da un borgo che vive il dramma dello spopolamento perché non riesce a sfruttare al meglio le proprie risorse.

È – quello della dispersione delle risorse umane dai nostri luoghi – un fenomeno da contrastare duramente e con le più sottili e tenaci strategie; su questo hanno convenuto gli illustri relatori della serata, la D.S. dell’I.C. Pitagora Bernalda, la prof.ssa Grazia Maria Marciuliano, la vicesindaca dott.ssa Francesca Matarazzo, la dott.ssa Anna Lanza intervenuta in rappresentanza dell’EGRIB, il referente FIPSAS Giancarlo Casamassima che ha realizzato un percorso di pesca sportiva con i ragazzi in orario extrascolastico, la referente dell’associazione RIMANI Lucia Durante, il dott. Giuseppe Barberino referente di OCSSE e Naiadi di Metapontion e non ultima la dott.ssa Chiara Avallone in rappresentanza dell’associazione Leucippo degli operatori turistici, nonché titolare della struttura ospitante.

Un’occasione di dialogo e confronto senz’altro proficua ha visto l’interfacciarsi di tutte le personalità del parterre in un confronto ricco di spunti di riflessione, azioni programmatiche e idee per il futuro, allietato da un vivace coro composto dai bambini e dagli studenti tutti del plesso scolastico di Metaponto, diretto dalla prof.ssa Silvia Russo, docente di musica dell’I.C. Pitagora.



Si presenta domani alle ore 11 a Rotonda (Potenza), presso il rifugio Fasanelli, a piano Pedarreto, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, il progetto realizzato da Hitinero, un tour operator che opera nel settore del turismo esperienziale ed ecologico utilizzando come s...-->continua

