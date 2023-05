Tricarico si prepara ad accogliere la dodicesima edizione del Raduno Internazionale delle Maschere Antropologiche, un evento culturale di grande rilevanza che si terrà il 2 e 3 giugno 2023.



L'evento, che rappresenta un'occasione unica per scoprire la storia e la bellezza delle maschere antropologiche provenienti da diverse parti del mondo, prevede un programma molto ricco e variegato, con molte attività per tutti i gusti.



Il primo giorno, dopo l'inaugurazione del nuovo murale di Andrea Sposari sulle maschere di Tricarico in Piazza dell'Emigrante, il gruppo Elementi Dinamici proporrà una rappresentazione teatrale, mentre il TricariCircus offrirà un'esperienza di musica e artisti di strada nel centro di Tricarico.



Il secondo giorno, nella mattinata, alle 11:30, ci sarà un aperitivo culturale in cui ci sarà un momento di confronto con o gruppi di maschere presenti.

Il pomeriggio, dalle 17:30 i gruppi si raduneranno nel Piazzale Torre Normanna. Il corteo delle maschere partirà da Viale Regina Margherita dalle 18:30. Il percorso del corteo attraverserà le vie del centro storico, regalando uno spettacolo unico e coloratissimo agli occhi dei visitatori.

La serata del 3 giugno sarà presentata dal giornalista e conduttore radiofonico di Radio 2 Filippo Solibello e dal cabarettista Antonio Sabia, in arte Gianluca ‘u Sfiammat.



Inoltre, non mancheranno visite guidate a cura di Zirlio, che saranno disponibili il 2 e 3 giugno alle ore 10:20 e 15:20.



Durante le due serate, i visitatori potranno godere dei profumi e dei sapori del percorso enogastronomico che si snoda nella via principale di Tricarico.



Il Raduno Internazionale delle Maschere Antropologiche di Tricarico rappresenta una celebrazione della cultura locale e offre un'occasione per diffondere la consapevolezza dell'importanza della preservazione delle tradizioni popolari. Siamo felici di poter ospitare numerosi gruppi di maschere provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Le Zite di Letino, Omine curte e Domini di Sammichele di Bari, Połëcënëllë biëllë di Alessandria del Carretto, Mamutzones di Samugheo, Boes e Merdules di Ottana, il Carnevale di Venezia, i Pulcinella e Zeza di Formia, il Carnevale di Borgosesia, gli Skoromati di Podgrad (Slovenia), i Rodda Pust di San Pietro al Natisone, i Survakari dalla Bulgaria, i Domini di Lavello, le Maschere di Aliano, il Carnevalone di Montescaglioso, il Campanaccio di San Mauro Forte e, naturalmente, i padroni di casa, Le Maschere di Tricarico.



È possibile acquistare i biglietti della lotteria, che anche quest’anno è ricca di premi interessanti.



A sostenere l’iniziativa la neo eletta amministrazione comunale di Tricarico, gli sponsor locali, il Lucania Film Festival, l’associazione Volontari Open Culture 2019 e la Fondazione Matera Basilicata 2019.



Invitiamo tutti gli appassionati di cultura e tradizione a partecipare alla dodicesima edizione di questo importante evento culturale e a godere di un'esperienza unica.



Per ulteriori informazioni visitate il sito web e le pagine social della Pro Loco Tricarico.