3^ ediz. del Premio Legalità ''Agostino Di Matteo'' 27/05/2023 Il 26 maggio 2023 si è tenuta presso il Palazzo Gaeta di Pignola la terza edizione del

Premio Legalità, manifestazione dedicata al maresciallo dei carabinieri Agatino Di Matteo, vittima del dovere e decorato con medaglia di bronzo al valore dell’arma dei carabinieri.

La manifestazione, promossa dalla famiglia Di Matteo e valorizzata dall’Istituto Comprensivo di Pignola e Abriola, guidato dal Prof. Mario Lanzi, si pone come unico obiettivo quello di imporre nella comunità scolastica un’idea di sviluppo di una coscienza etica coerente con i principi della legalità.



Il concorso, coordinato dal Prof. Giovanni Cicoria, ha visto gli studenti della scuola secondaria di primo grado impegnati a riflettere sul tema della legalità come scelta personale e collettiva, proponendo agli studenti diverse attività con l’obiettivo di elaborare un pensiero critico attraverso l’arte del fumetto e del racconto oppure mediante un’opera d’arte, un podcast un cortometraggio o un brano musicale.



Al termine della manifestazione è stato anche premiato il miglior logo disegnato dagli alunni e in grado di esprimere iconicamente i valori del progetto che diventerà il tratto distintivo e ufficiale del concorso. Il momento più toccante della manifestazione è stato sicuramente l’incontro tra il Maresciallo Di Matteo e l’autista che ha salvato la vita al maresciallo durante quel terribile attentato, Luigi Rosafio.



Presenti all’evento le massime cariche civili e militari tra cui il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Luca D’Amore, il Questore Dott. Romeo Antonino, il Comandante Provinciale della Guardia di finanza il Colonnello Michele Onorato, il Comandante Esercito Basilicata il Colonnello Ferraro, il Vice Dirigente del Comando dei Vigili del Fuoco

Ing. Emilio Milano e il gruppo Carabinieri Forestali rappresentato dal Tenente Colonnello

Gianluca Della Corte.

Dopo il saluto del primo cittadino di Pignola Antonio De Luca, gli alunni hanno presentato i loro progetti alla famiglia Di Matteo e hanno animato la mattinata con performance musicali.

A concludere questa giornata ricca di spunti e consigli per condurre una vita indirizzata verso la strada della legalità, sono state le otto premiazioni offerte dalla famiglia Di Matteo e consegnati dalla figlia del maresciallo, la Signora Valeria.

I premi offerti dalla famiglia sono stati: quattro buoni acquisto libri del valore di euro cento e quattro abbonamenti il cinema o per il teatro.

Di seguito i nomi dei ragazzi che sono stati premiati:

• Per il miglior logo: Fabio Azzilonna della classe 1B

• Per il miglior contenuto video: Rocco Pisani della classe 2A

• Per il miglior testo poetico (menzione speciale audio video): della classe Roberta Triunfo 3D Abriola

• Per il miglior fumetto: Andrea Martoccia della classe 1A. Menzione speciale a

Gerardo Labella della classe 1A per il miglior racconto storico sulla storia del maresciallo

Di Matteo

• Per la categoria miglior opera d’arte: Giulia Guida della classe 3A. Menzione speciale per Rossella Maria Biancone della classe 3B e per Alessio Darmini della classe 2B



I vincitori, inoltre, hanno ricevuto una maglietta personalizzata del premio legalità e uno zaino ufficiale dell’arma dei Carabinieri.

È stata una giornata che ha consacrato le nuove generazioni al sacramento della legalità offendo loro valori e consigli utili da applicare lungo il cammino della vita.



