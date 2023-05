Patto d’amicizia tra le città di Viggiano e Matera 23/05/2023 Si terrà sabato 27 maggio, presso la suggestiva cornice di piazza "Regina delle Genti Lucane" a Viggiano, ore 18.30, la cerimonia di sottoscrizione del "Patto di amicizia" tra la Città di Viggiano e la Città di Matera.

L'iniziativa si inserisce nel contesto del gemellaggio di carattere religioso, denominato: "Un Ponte tra le città di Maria", che rafforza il legame di fede e devozione tra le due comunità.

Partendo da questa solenne ed emozionante iniziativa, le due città hanno scelto di dare vita a un Patto di amicizia che ha l'obiettivo rinsaldare una sinergia già evidente, e che riguarda le manifestazioni di carattere civile e culturale.

Gli ottimi rapporti tra le comunità di Viggiano e Matera sono stati confermati e rafforzati anche in occasione dell'inaugurazione dello scorso settembre della nuova opera pubblica "Piazza Regina delle Genti lucane": l'Amministrazione comunale di Viggiano, come segno di fratellanza e amicizia nei confronti di Matera e dell'intera provincia, scelse di inserire nella balaustra delle Genti lucane, i simboli araldici in bronzo del capoluogo e di tutti i comuni dell'area.

Il tema Cultura, inoltre, è un altro filo conduttore che lega fortemente l'identità e la visione amministrativa delle due città. Il 2023, infatti, rappresenta il trentennale dalla proclamazione di Matera a patrimonio Unesco. Da quel momento, la città dei Sassi ne ha compiuta di strada, diventando, come tutti sappiamo, Capitale europea della cultura nel 2019.

Nel corso di questi mesi, Viggiano ha consolidato il percorso di Candidatura de "I Cammini dei Popoli Lucani al Sacro Monte di Viggiano" a Patrimonio dell'Umanità Unesco.

A margine della cerimonia di sottoscrizione, vi sarà spazio per il contributo scientifico di riflessione a cura del professor Pietro Laureano. (autore di Rapporti di iscrizione Sassi di Matera a patrimonio dell'Umanità Unesco e responsabile scientifico del progetto di candidatura dei Cammini dei Popoli lucani al Sacro Monte di Viggiano a patrimonio dell'Umanità.)

Saranno presenti alla cerimonia di sottoscrizione l'Arcivescovo di Matera Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo ed il Rettore della Basilica Pontificia di Viggiano Don Paolo D'Ambrosio.



"La giornata del 27 maggio rappresenta soltanto un punto di partenza. La cerimonia di sottoscrizione del Patto di Amicizia con la Città di Matera rappresenta la naturale conseguenza per due realtà che sono accomunate da medesimi valori e punti di riferimento. Uguali valori e sentimenti che uniscono i nostri cittadini nel culto Mariano, uguale visione amministrativa nella valorizzazione del territorio e del patrimonio storico/culturale. Siamo soltanto all'inizio di un percorso entusiasmante che proietta Viggiano e la Val d'Agri verso un futuro di crescita. Voglio ringraziare il Sindaco Bennardi e l'intera amministrazione comunale della Città di Matera per aver creduto fortemente in questa iniziativa."

Queste le dichiarazioni di Amedeo Cicala, sindaco di Viggiano.

“È per noi un grande onore poter ufficializzare questa amicizia con la città di Viggiano, alla quale siamo legati da una naturale comune appartenenza territoriale, culturale e religiosa, essendo la casa della Madonna nera, patrona della Basilicata. Domenica scorsa, per la prima volta la nostra Santissima patrona, la Madonna della Bruna, ci ha lasciati per incontrarsi con la Madonna nera, in un inedito abbraccio tra le due sacre regine della Basilicata. Tanta emozione e tante lacrime, ma siamo sereni perché ormai Viggiano è anche casa nostra. Mi auguro sinceramente che questo percorso possa giovare alle nostre città, in termini di reciproca promozione e aiuto nei percorsi di crescita che Viggiano sta intraprendendo e Matera perfezionando ogni anno di più, proprio grazie alla sinergia con belle comunità come questa della Val D’Agri. Ringrazio il sindaco Amedeo Cicala per l’affetto e la bella iniziativa che sposiamo. Ad maiora Viggiano!”.

Queste le dichiarazioni di Domenico Bennardi, sindaco di Matera





