Le attività laboratoriali del Progetto "La Costituzione italiana si presenta agli immigrati" rientrano in azioni gestite dall'intero partenariato impegnato nella formazione laboratoriale di interazione sociale. Gli incontri già avvenuti hanno visto una partecipazione attiva di un numero significativo di immigrati che nella sede di Potenza città del Presidio Permanente di Naturempatia Applicata Via L. Da Vinci, 40, sabato 20 maggio alle ore 17,00 oltre a ritirare l'attestato di partecipazione, i partecipanti saranno in collegamento attraverso Google Meet con altri immigrati ospiti di cooperative partners per condividere il confronto attinente la Costituzione italiana, i suoi contenuti ricchi e densi di significato: libertà, diritti inviolabili, solidarietà, salute, unità, autonomia, decentramento, pace e giustizia fra le Nazioni. Ma anche lavoro, iniziativa economica, scuola, arte, scienza.

L'incontro laboratoriale di sabato è a conclusione di una attività ben partecipata. L'invito ai migranti a partecipare è rivolto anche ai cittadini italiani che vorranno condividere un nuovo progetto di auto inclusione sociale e lavorativa ispirato ai valori costituzionali che sarà proposto a termine delle attività laboratoriali di sabato.