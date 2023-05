I ballerini del centro studi MG DANCE ACADEMY lo scorso 14 maggio hanno partecipato alla finalissima nazionale dell'International Excellent al Teatro 1 di Cinecittà dopo aver disputato la pre finale che li ha fatti accedere direttamente alla finalissima.

Si tratta, come si legge in una nota della MG, di un concorso di danza di altissimo livello dove sono giunti gruppi e solisti provenienti da tutta Italia.

La coreografa Mary Viceconte si dice orgogliosa dei suoi ragazzi che in un mese e mezzo sono riusciti a metter su questa nuova creazione e portarla in scena in maniera egregia.

La maestra inoltre dice che è stato già un traguardo ballare in un concorso di tale prestigio per lo più alla finale e ovviamente i complimenti vanno ai ragazzi per l' ottimo piazzamento.

Karol , Nicla, Letizia, Caterina, Maria Carmela , Alessia, Serena, Giovanna, Claudia , Alessandra, Teresa e Giuliana sono arrivati quinti su più di 20 coreografie in gara mentre Maria Carmela con il suo assolo è arrivata seconda su più di 15 coreografie.

"Un bel traguardo che ci spinge a fare sempre meglio, e non solo, è un ottimo esempio di come la danza, anche dalla nostra Basilicata , dai nostri piccoli paesi , può raggiungere ottimi livelli" dice la coreografa Mary insieme al direttore tecnico Gaetano Spaltro.