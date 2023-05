I Comitati per la Pace di Basilicata aderiscono alla “Staffetta dell’Umanità per la Pace” promossa da Michele Santoro in un appello sottoscritto da tante personalità del mondo della cultura e della società civile.



Domenica 7 maggio, la “staffetta” attraverserà il nostro paese da Nord a Sud per “camminare insieme, unire l’Italia contro la guerra in Ucraina, per riaccendere la speranza”; per dire che le scelte e le posizioni assunte dall’Italia e dall’Europa sono sbagliate, perché non è inviando armi che si costruisce la pace; per chiedere che l’Italia diventi invece perno nella mediazione e nell’opera diplomatica.



La staffetta muoverà i suoi passi in tre diverse zone della Basilicata: attraverserà le strade del centro di Matera fino ai Sassi; da Potenza si partirà alla volta del Lago Pantano di Pignola per percorrere diversi sentieri; da Rionero in Vulture si procederà verso Venosa e poi, seguendo la Bradanica, verso Matera.



Coloreremo con le bandiere della pace le strade della nostra regione, convinti, come affermava Gino Strada, che “spetta ai cittadini del mondo agire e conquistare la pace”.