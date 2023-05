Il prossimo 5 maggio, presso il Consultorio Familiare di via della Fisica, la professoressa Rita Marsico, Presidente dell’Associazione "Dalla Basilicata all’Italia non lasciamo indietro nessuno” donerà alla Asp l’opera “Alice allo specchio” dell’artista Maria Di Taranto. La Di Taranto è considerata "artista del femminile" e le sue opere sono testimonianza di campagne feminili su tutto il territorio lucano e nazionale. La donazione è un gesto simbolico rivolto a tutte le ostetriche che da sempre sono imepgnate nella campagna dello screening cervico-uterino su tutto il territorio dell’Asl di Potenza, ed è finalizzato a richiamare l’attenzione sull’importanza degli screening regionali gratuiti, nonché a sensibilizzare le donne verso l’attiva adesione.

La data del 5 maggio coincide con la "Giornata Internazionale dell'Ostetricia" ed è stata scelta per celebrare la figura professionale dell’ostetrica che da sempre si occupa della salute femminile sul territorio, svolgendo attività di prevenzione ed educazione alla salute in tutte le fasi della vitadella donna. La donazione dell'opera si pone dunque come un piccolo gesto per arrivare alla cittadinanza attraverso atti di bellezza.