Appuntamento domenica 16 aprile presso Palazzo Ricciardulli a Rotondella per l’Assemblea Regionale Unpli Pro Loco Basilicata APS. Si inizierà alle ore 9 con l’accredito dei partecipanti e l’accoglienza degli ospiti per proseguire poi con l’apertura dell’Assemblea El... -->continua

13/04/2023 - Ulderico Pesce riporta lo spettacolo su Passannante in Basilicata

Domani 14 aprile, al Covo degli artisti di Potenza, in via Maratea, Ulderico Pesce ripresenta un suo cavallo di battaglia: “L’innaffiatore del cervello di Giovanni Passannante”. Il lavoro teatrale, che è diventato anche un film, narra di un paese in Basilicata...-->continua