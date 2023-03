Sono oltre 400 gli espositori per la 54/a edizione di Agriumbria, la grande fiera dedicata all'agricoltura e alla zootecnia che si sta svolgendo a Bastia Umbra.

Un'occasione di confronto divulgativo sul futuro dell'agricoltura nei prossimi cinque anni e una vetrina d'eccezione per valorizzare la qualità delle produzioni, le eccellenze locali e del territorio.

Un importante appuntamento che si rinnova e dove la Basilicata è presente con lo stand dell'azienda zootecnica di Giuseppe Sarubbi e con la Podolica, una razza bovina caratterizzata da un mantello di colore grigio, con tendenza al grigio scuro sul collo, sulla coscia, sull'orlatura dell'occhio e dell'orecchio nel maschio, mentre nella femmina è più chiaro, fino al bianco. I maschi presentano corna a mezza luna, mentre nella femmina hanno forma di lira. Il bovino podolico in Italia è prevalentemente allevato nelle areeinterne meridionali (Basilicata, Calabria, Campania, abruzzo,Molise e Puglia). La razza viene allevata per la produzione di carne e per il latte, utilizzato nella realizzazione di formaggi.

''E' un'occasione importante per valorizzare il territorio e la razza podolica, che noi alleviamo da generazioni. Un grazie all'Anabic di Perugia e all'Ara Basilicata che ha supportato la nostra partecipazione ad Agriumbria''.