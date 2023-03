Alcune settimane fa abbiamo riportato la notizia della Via Matris che, anche quest’anno andrà in scena a Sant’Arcangelo. Ad una settimana dal via, abbiamo raggiunto nuovamente i membri del comitato organizzativo e, tra questi, c’era Prospero Cavallo: “come già... -->continua

27/03/2023 - Erasmus Plus: 50 ragazzi ospiti all'Iis Bernalda- Ferrandina

Dal 26 marzo al 31 marzo l'Iis Bernalda- Ferrandina ospiterá i 50 ragazzi che prendono parte al

Progetto Erasmus plus TRACES OF OUR ANCESTORS European regions in the course of time

che vede tra le scuole partecipanti oltre l' IIS BERNALDA-FERRANDINA”...-->continua